В Артинском районе пятикласнику отрезало пальцы токарным станком

В Артинском районе в школе ребенок лишился пальцев, включив токарный станок. В момент ЧП учителя в классе не было. В ходе проверки оказалось, что в школе не хватало средств индивидуальной защиты, вскрылись и другие нарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП случилось 9 февраля, в тот день в средней общеобразовательной школе села Поташка шли занятия в кружке по дополнительному образованию «Мастерская «Самоделкин» для пятиклассников. Ребята под руководством педагога делали шкатулки, педагог в ходе занятия вышел из класса в лабораторию, чтоб взять дополнительный материал. В это время ученик 2007 года рождения без разрешения включил токарный станок для обработки деревянного изделия. Его правую руку вместе с изделием затянуло в станок. Ребенку серьезно травмировало пальцы, медики зафиксировали травматическую ампутацию средней фаланги 4 пальца, ампутацию ногтевой фаланги 5 пальца, размозжение мягких тканей и кости 3 пальца, рану ногтевой пластинки 1 пальца.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что для учащихся в школе не было достаточного количества спецодежды и средств индивидуальной защиты (защитных очков, нарукавников). Педагог не прошел обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда и, следовательно, не имел права проводить инструктажи и допускать к работе несовершеннолетних. Сверлильные и точильные станки не были оборудованы местным освещением, что должно быть по закону.

В адрес начальника управления образования администрации Артинского городского округа внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения представления директор МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Директора оштрафовали по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции». Директор устроил выговор педагогу за то, что тот оставил детей без присмотра.

В настоящее время проводится судебно-медицинское освидетельствование, после чего будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. Помимо этого прокуратура района материалы проверки по данному факту направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки случившемуся. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

Артинский район, служба информации

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