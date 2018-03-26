На Уралмаше женщина за рулем устроила ДТП и «поймала» пьяного водителя (ФОТО)

Этой ночью на Уралмаше женщина за рулем стала виновницей ДТП. Но строгие санкции ждут и второго участника аварии – он оказался пьян.

Авария произошла ночью на улице 40 лет Октября. Столкнулись «ВАЗ-2110» и Toyota Vitz. По предварительной информации, женщина на «Тойоте» выезжала со двора и не уступила дорогу отечественной легковушке.

«Я выезжала с придомовой территории. Его не видела, так как он очень быстро ехал. Машины не могли расцепить», – рассказала автолюбительница службе спасения «Сова». Машины удалось растащить с трудом, по счастью, в аварии никто не пострадал. А при выяснении обстоятельств оказалось, что водитель «десятки» был пьян.

Екатеринбург, служба информации

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