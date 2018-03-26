Полиция Сысерти направила в суд нашумевшее дело о вандализме в ледовом городке

В Сысерти будут судить вандалов, устроивший погром в ледовом городке. В Новогодние праздники двое молодых людей 16 и 18 лет устроили разгром главного городка на улице Ленина. Вандалы разрушили снежные фигуры деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года – собаки. Ущерб городскому центру досуга составил 97 тысяч рублей.

Установить личности разрушителей удалось благодаря камерам наблюдения. Изученные материалы показали, что ребята заявились в городок в четыре часа утра и принялись крушить ледовые скульптуры, фигуры упали и разбились.

Инцидент вызвал большой резонанс в городе. ОВД Сысерти возбудило уголовное дело по статье «Вандализм». В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики уголовного розыска нашли и задержали подозреваемых. Молодые люди сознались в содеянном, чистосердечно раскаялись, пояснили, что ледяные фигуры испортили из баловства.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. «Молодые люди, если судом будет доказана их вина, могут отправиться в места лишения свободы на срок до трех лет», – отметил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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