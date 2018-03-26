В частном доме Красноуфимска из-за утечки угарного газа погибла семья с ребенком

Трагедия в Красноуфимске – двое взрослых и ребенок погибли в частном доме. Судя по всему, они отравились угарным газом, система безопасности газового котла была отключена.

ЧП случилось накануне утром в доме на две семьи на улице Ясной. Соседи погибших почувствовали себя плохо, но успели вызвать бригаду скорой помощи. Медработники помогли им и решили проверить соседнюю квартиру. Но в ней никто не открыл двери. После чего в этой квартире обнаружили тела троих погибших – мужчины 1987 г.р., женщины 1981 г.р., ребенка 2004 г.р.

По данным пресс-службы прокуратуры по Свердловской области, в доме газовое отопление, у каждой семьи был свой котел. После осмотра помещений выяснилось, что в квартире погибших была самовольно отключена система безопасности газового котла – датчика тяги из штатного места, предусмотренного заводом-изготовителем (он был отведен в сторону за котел), есть механическое повреждение гофрированной трубы, соединяющей котел с дымоходом (в месте крепления гофры к дымоходу), газовый сигнализатор на момент осмотра был отключен от электропитания. Семья погибших благополучная, обеспеченная, на учете в каких-либо органах не состояла. Взрослые управляют магазином по продаже газового оборудования в Красноуфимске.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трём лицам». Опрашиваются свидетели, выясняется, как часто в доме проверялась исправность газового оборудования.

Красноуфимск, служба информации

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