В природном парке «Река Чусовая» нашли кладбище собак (ФОТО)

В природном парке «Река Чусовая» неподалеку от Нижнего Тагила нашли кладбище собак. Несколько трупов лежали в снегу, некоторые уже были обглоданы дикими животными. Останки собак находятся очень близко к водоемам, не исключено, что их тела заражены, в том числе бешенством.

О жуткой находке рассказал на своей странице в фейсбуке общественник Андрей Волегов. 23 марта он и член Общественной палаты облетали лес, искали «черных» лесорубов. Но около реки Межевая Утка нашли убитых животных. По его словам, на следующий день это место проверили полицейские, представители областного департамента ветеринарии и представитель Черноисточинского охотхозяйства.

«На месте мы увидели туши, сваленные кучно в водоохраной зоне реки Межевая Утка в 20 метрах и на расстоянии более 4-х километров от пос. Висим. Также были замечены останки животных уже поеденных лесными зверями и поклеванные птицами. Возникает вопрос об угрозе окружающей среде: что будет в воде при попадании останков животных и со стоками с береговой линии, река Межевая Утка течет и впадает в реку Чусовая, и что будет с животным миром от питания возможно зараженными трупами», – пишет общественник.

Без раскопок снега обнаружены были восемь трупов собак, ветеринары сообщили, что часть трупов подвезли недавно, некоторые могли пролежать больше месяца. У части трупов не было голов, специалисты не смогли взять пробы на бешенство. Вокруг – следы от снегоходов и как минимум шести машин.

Как отметил Волегов, инспектор природного парка Николай Воробьев больше заинтересовался не останками животных, а работой общественников и наличием у них всех необходимых документов. Проверку по факту жуткой находки начала природоохранная прокуратура.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 26.03.18

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