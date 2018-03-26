Reuters: в рамках подготовки к ЧМ-2018 Екатеринбург взорвал ржавую башню

Снос легендарной екатеринбургской телебашни не был обойден вниманием не только отечественных, но и зарубежных журналистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сносе вышки написало агентство «Рейтерс». СМИ увязало снос легендарного недостроя с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

«По мере того, как Россия спешит украсить свои площадки для чемпионата мира по футболу в этом году, уральский город Екатеринбург в субботу взорвал свою самую известную достопримечательность – ржавую, наполовину законченную телевизионную башню советской эпохи», – иронизирует издание.

Напомним, в субботу в 9:14 в Екатеринбурге снесли легендарную телебашню. История 35-летнего недостроя окончена. Видео падения башни можно посмотреть на канале РИА «Новый День».

Екатеринбург, служба информации

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