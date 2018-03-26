Куйвашев: после трагедии в Кемерово необходимо еще раз проверить места массового пребывания

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после трагедии в Кемерово поручил еще раз убедиться в безопасности мест с массовым пребыванием людей на Урале.
Для этого, рассказали «Новому Дню» в департаменте информполитики главы региона, Министерству общественной безопасности Свердловской области нужно наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики ЧС в местах массового пребывания людей.
Обеспечение исчерпывающих мер особенно актуально сегодня, когда начались школьные каникулы и уральцы будут чаще посещать со своими детьми государственные и частные учреждения, в том числе торгово-развлекательные центры, отмечают в ДИПе.
Евгений Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности, готовность персонала работать в условиях ЧС.
Глава региона направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 26.03.18
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