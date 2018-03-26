«Снегопады еще вернутся. Ранней весны ждать не стоит» – прогноз главного синоптика

Свердловский гидрометцентр дал прогноз на весну: теплая неделя ждет уральцев в начале апреля, а более устойчивая весенняя погода ожидается ближе к маю.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции главный синоптик УГМС Галина Шепоренко, пока настраиваться на особое тепло жителям региона не стоит. Снегопады еще будут, причем их возможность для Среднего Урала не исключена и в апреле, и в мае, и даже начале июня. В ближайшие дни через регион пройдет циклон средней интенсивности, который принесет с собой снегопады, в большей степени они затронут южную часть области. Наибольшая вероятность снегопадов – 28 марта.

Температура воздуха до конца марта существенно не повысится, потепление ожидается в первых числах апреля. «С 3 по 8 апреля ожидаются плюсовые температуры, 3-7 градусов выше нуля», – сообщила Шепоренко. В целом апрель ожидается прохладным, немного ниже нормы, отметила синоптик. Так что снять куртки уральцам удастся не раньше мая.

Галина Шепоренко подчеркнула, что снег на Урале, как правило, сходит в 20-х числах апреля. Тогда же начнут вскрываться реки. «Большого половодья не ожидается, эта зима была малоснежной, – рассказала Шепоренко. – И хотя сейчас природа как будто восполняет снежный баланс – только за прошедшие дни марта выпало полторы-две нормы осадков, предварительный прогноз гидрологов позволяет говорить, что паводок будет не очень интенсивным».

Екатеринбург, Семен Саливанчук, служба информации

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