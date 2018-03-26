Пуанты Made in Ural: в Екатеринбургском оперном молодые хореографы замахнулись на классику (ВИДЕО)

В Екатеринбургском театре оперы и балета 27 и 28 марта состоится «внеплановая» премьера, которую не заявляли в начале сезона. Молодые хореографы нового поколения взялись за классику и поставили три одноактных балета в пуантовой технике. Зрители увидят тренировки артистов и то, что из этого получается.

Made in Ural

«Made in Ural» – это три одноактных балета в классической пуантовой технике. Но в то же время это балеты XXI века, сделанные хореографами нового поколения, – подчеркивают в Екатеринбургском театре оперы и балета. За один вечер зрители увидят «Увертюру», «Любовные песни» и «Консерваторию». Новыми здесь будут лишь две части: «Увертюру» поставил солист трупы Игорь Булыцын, получивший в прошлом году «Золотую маску» как танцор. Это его первая работа в качестве хореографа. А «Любовные песни» – первая большая работа на Урале Антона Пимонова, в прошлом – танцовщика и хореографа Мариинского театра, а ныне заместителя худрука Екатеринбургского балета Вячеслава Самодурова. «Почему балет называется «Сделано на Урале»? Потому что мне видится Екатеринбургский театр как творческий центр и мне бы хотелось, чтоб этот театр был центром всей России. Сейчас я не говорю, что мы №1, это не нам решать. Но тот объем новых балетов, который делается здесь – это необычно для всей страны», – отметил сегодня художественный руководитель балета Екатеринбургского театра Вячеслав Самодуров.

Откроет вечер одноактных балетов знакомая зрителям «Консерватория» в хореографии датского балетмейстера Августа Бурнонвиля – классический шедевр, пример строгой академичности. Это один из самых старых балетов, датируемый 1848 годом. По сути зрители увидят обычный урок классического танца «у станка». «Это то, чем начинается каждое рабочее утро артистов театра, – прокомментировал Вячеслав Самодуров. – А потом в двух актах вы увидите то, для чего артист тренируется. Спектакль сочетает рабочий момент и креатив». Свою «Увертюру» Игорь Булыцын впервые представил минувшим летом – тогда это был лишь па-де-де на музыку Антонио Сальери, но сейчас – полноценный одноактный балет. По словам Булыцына, хореография балета на 98 процентов состоит из классических па: «Думаю, сегодня нет смысла изобретать колесо, лучше грамотно использовать то, что придумано задолго до тебя». А «Любовные песни» на музыку Брамса – первая большая работа на Урале Антона Пимонова. Перед Пимоновым стояла амбициозная задача – поставить балет исключительно для мужского состава. Свой метод хореограф формулирует так: «Взять заново классическую лексику, но развернуть ее под новым углом и постараться найти комбинации, которые заиграют новыми красками». Судить, что же получилось из пуантной техники на Урале – будут зрители. «Вы еще не видели новые постановки, а я видел! И меня переполняет гордость и за артистов, и за хореографов. Это потрясающие работы, которые сделаны здесь, на Урале», – поделился своим впечатлением наставник всей балетной труппы Вячеслав Самодуров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Александр Саливанчук

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