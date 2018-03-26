Во время сноса телебашни екатеринбуржцы в два раза интенсивнее пользовались интернетом

В минувшую субботу, 24 марта, главным объектом для фотосессий и видеосюжетов свердловчан стала недостроенная телебашня. Кадры подготовки, процесса сноса и его итогов заполнили социальные сети и мессенджеры. По данным «МегаФона», в утренние часы интернет-трафик в центре города по сравнению с обычной субботой вырос в два раза.

Стать очевидцами события решили не только екатеринбуржцы, но и жители ближайших городов области. Связисты зафиксировали гостей со смартфонами из Сухого Лога, Березовского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска и Каменска-Уральского.

Самыми популярными «смотровыми площадками» стали районы возле торгового центра «Гринвич», площади 1905 года, рядом с улицами Декабристов, Чапаева, Куйбышева, Розы Люксембург. По данным «МегаФона», здесь наблюдался самый большой рост передачи данных. При этом зрителям было не до разговоров по мобильному – голосовой трафик в минувшую субботу снизился.

«Наблюдать за процессом свердловчане решили со смартфонами в руках, предпочитая снимать видео и вести прямые эфиры. Из центра города наши абоненты выложили в сеть объем информации, который можно сравнить с размещением 300 тысяч фотографий. Мы подготовили восемь близлежащих к месту события базовых станций к повышенной нагрузке, и они помогли оперативно доставить эксклюзивные кадры в интернет», – отметил технический директор «МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Тысячи жителей пополнили социальные сети контентом с хэштегами #моябашня и #телебашняекб. По статистике, чаще всего абоненты «МегаФона» выкладывали фото и видео самого процесса и его итогов в социальные сети Instagram и «Фейсбук», а самым популярным мессенджером стал WhatsApp.

Екатеринбург, служба информации

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