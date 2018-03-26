На свердловских реках гремят взрывы (ФОТО, ВИДЕО)

На реках Свердловской области начался подрыв льда, призванный обеспечить беспрепятственное прохождение паводковых вод.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении автодорог, в выходные взорвали лед у мостов в Верхотурском городском округе, соединяющих Прокопьевскую Салду и село Пия, а также деревню Малахова с деревней Лобанова.

На 26-28 марта запланированы взрывные работы в Слободотуринском районе – три моста на реке Тура взрывотехники должны освободить от ледовой нагрузки по заказу АО «Мелиострой».

29-31 марта АО «Свердловскавтодор» будет готовить к безопасному ледоходу мост в Таборах и три моста в Туринском городском округе (села Жуковское и Липовское, деревня Галактионовка).

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, протяженность которой составляет 11 013 километров, расположено 749 мостов и 13 267 водопропускных труб. Содержанием сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них занимаются 9 подрядных организаций. 60,7% дорог обслуживается АО «Свердловскавтодор». Крупными подрядчиками также являются ООО «УралДорТехнологии» (11,3%) и ООО «ГУДСР» (6,8%).

Как сообщила сегодня на пресс-конференции главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, реки в регионе освободятся ото льда к концу апреля. Она также отметила, что толщина льда на водоемах составляет от 40 до 80 см, но ходить по льду городского пруда уже стоит с опаской.

Туринск, Верхняя Салда, служба информации

Туринск, Верхняя Салда. Другие новости 26.03.18

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