Во всех православных храмах Урала пройдут панихиды по жертвам кемеровской трагедии

Во всех храмах Екатеринбургской епархии Русской православной церкви завтра утром пройдут заупокойные службы по жертвам трагедии в Кемерово.

Как сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сам будет вести службу в одном из храмов, в каком именно – сейчас уточняется.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл благословил всех российских священнослужителей на проведение служб памяти жертв трагедии.

Напомним, по последним официальным данным МЧС РФ, число жертв пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 64. Ранее сообщалось о 56 погибших. Глава ведомства Владимир Пучков рассказал, что тела шести погибших остаются под завалами торгового центра, отметив, что сохраняется угроза обрушения конструкций. По информации СМИ, среди погибших много детей. Следственный комитет сообщает, что из 64 погибших опознаны пока лишь 15 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.03.18

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