В Свердловской области задерживаются поезда из-за схода вагонов под Первоуральском

На станции Билимбай в Первоуральском городском округе произошла авария – с рельсов сошли восемь вагонов со щебнем, четыре вагона опрокинулись. «Два аварийно-восстановительных поезда и сотрудники Свердловской железной дороги ликвидируют последствия происшествия. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа МЧС», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В СвЖД добавили, что из-за аварии задерживаются электрички и поезда дальнего следования: № 7240 Шаля – Екатеринбург-Пассажирский, № 7239 Екатеринбург-Пассажирский – Шаля (пассажиров доставили автобусами к месту назначения), № 7237 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Шаля. Также возможны задержки пассажирских поездов № 71 Екатеринбург – Санкт-Петербург, № 69 Чита – Москва, № 13 Новокузнецк – Санкт-Петербург и № 191 Челябинск – Санкт-Петербург. Общее время задержки не должно превысить часа.

Екатеринбург, служба информации

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