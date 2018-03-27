Почти 1000 екатеринбуржцев написали «тотальную» контрольную по математике

В субботу в Екатеринбурге прошла всероссийская акция по проверке математической грамотности – контрольная «Что и требовалось доказать». Как сообщили в пресс-службе организатора, в ней приняли участие 964 екатеринбуржца. Итоги таковы: на «пятерку» справились 14% участников, на «четверку» – 30%, «тройки» у 33% участников.

Всего в России написали контрольную 22 тысячи человек. Статистика по стране лучше, чем на Урале. Оценка «отлично» у 21% участников, «хорошо» – у 23%, а «удовлетворительно» – у 31%. Лучшие результаты показали математики из Нижнего Новгорода, Казани и Тюмени – там отличников оказалось больше половины.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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