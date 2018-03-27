В Свердловской области пауэрлифтер пойдет под суд за контрабанду анаболиков

В Невьянске будут судить 40-летнего мужчину, который занимался пауэрлифтингом и ввозил из-за рубежа анаболики, заказывая их в интернете. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, препараты классифицируются как сильнодействующие стероиды. Их перемещение через границу РФ незаконно и карается по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
«В январе 2018 года сотрудниками Кольцовской таможни сильнодействующие вещества обнаружены в почтовом отправлении и изъяты», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция по статье – 7 лет лишения свободы.
Екатеринбург, служба информации
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