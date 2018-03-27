В Екатеринбурге снова массово сносят гаражи

Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга объявила о массовом сносе гаражей, которые были установлены незаконно. При поддержке сотрудников полиции с сегодняшнего дня работники мэрии начинаются вскрытие, опись и демонтаж металлических коробок на ВИЗе.

Под снос пойдут гаражи возле домов на Шаумяна, 90, 92, 94, Гурзуфской, 30, 51, Крауля, 87, Волгоградской, 190, Металлургов, 18а, Белореченской, 5, Нагорной, 8а, Бебеля, 114а, а также в периметре улиц, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу – 2018. Снос запланирован также на Репина, Токарей, Крылова, ВИЗ-бульваре, переулке Пестеревском, Московской, Малышева.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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