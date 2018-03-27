«Черный» лесоруб перекрасился в блондина и отрастил бороду, но его все равно поймали

В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Пригородного района, которого обвиняют в незаконной рубке и продаже древесины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, фигурант пытался скрыться от полиции: переехал из Тагила в Екатеринбург, сменил фамилию, отрастил бороду и перекрасил темные волосы в светлые. Но сыщики из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями его все равно нашли.

Само преступление было совершено в мае 2017 года, когда было установлено, что неизвестный вырубил в лесничестве 30,406 кубометра сосны. Когда подозреваемый был установлен, оказалось, что в 2015 году уже был судим за похожее преступление, но попал под амнистию.

По словам следователей, общая сумма ущерба, причиненного «черным лесорубом», составляет 420 тысяч 538 рублей.

Нижний Тагил, Екатеринбург, служба информации

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