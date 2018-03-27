Куйвашев отменил 28 марта все развлекательные мероприятия

В связи с объявленным общероссийским днем траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове Евгений Куйвашев дал распоряжения об отмене в Свердловской области всех официальных развлекательных и праздничных мероприятий. Об эом «Новому Дню» сообщили в департаменте информполитики главы региона.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта в России днем траура. В соответствии с ним в стране будут отменены все развлекательные мероприятия и шоу, в том числе на телевидении и радио, повсеместно приспустят государственные флаги.

Екатеринбург, Елена Васильева

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