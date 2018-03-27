Зачем нужен общенациональный траур?

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Соцсети негодовали – почему не общенациональный? Но разве для того, чтобы сопереживать кемеровчанам, пережившим страшную трагедию, нам нужен официальный документ? Сегодня мы видим, что во многих городах России жители несут цветы и свечи к стихийным мемориалам и скорбят по погибшим. Это и есть общенациональный траур. Горе, не оформленное документально, не перестает быть горем. И его надо будет как-то пережить.

Многие говорят: не могу читать новости, не могу смотреть телевизор, слишком страшно и слишком больно. Но это горе надо пережить. «Отрицать трагедию нельзя, действительно, успокоиться невозможно. Но ее нужно пережить и сделать для себя выводы. То, что произошло, не изменить. Но можно сделать так, чтобы такое больше никогда не случилось», – сказал главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.

Сотни людей почувствовали причастность к трагедии. Очереди в пункты сдачи крови в Кемерове – самый яркий пример. «Да, многим хочется что-то сделать, но нужно понять, что делать сейчас на самом деле надо. Если нужна кровь, надо сдавать кровь, если требуются деньги, то можно сдать деньги. Но если это просто стремление, чтобы снизить свое внутреннее напряжение, то, может, не стоит так суетиться. То, чего людям не хватает, – умение держать удар и выдерживать стресс, именно это заставляет делать резкие заявления, совершать поступки, поддаваться на разные виды информационных поводов. Поэтому самое важное сейчас – это посмотреть пространство вокруг себя и определиться со своей жизнью. Те, кто находится рядом с пострадавшими, оказывают им помощь, это лучшее и благородное дело. А те, кто находится вдалеке, могут сделать лучше здесь, где они находятся. Начиная от проверки пожарных выходов, – сказал Перцель. – Что касается помощи тем людям, у которых погибли дети, это самое сложное и самое ответственное сейчас для всех нас. В первую очередь для тех, кто находится рядом. Такие вещи не заживают и не забываются никогда. Надо постараться помочь этим людям жить дальше».

В книге «Энциклопедия абсолютного и относительного знания» французский писатель Бернар Вербер писал о важности траура: «Когда траур совершен неправильно, не проходит чувство стесненности, как будто сорную траву не выпололи до конца. Возможно, важность соблюдения траура нужно преподавать в школе. Это помогло бы многим избежать впоследствии длинных лет мучений».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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