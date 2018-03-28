Через 8 лет после Навального учиться в Йельский университет поедет Леонид Волков (СКРИНЫ)

Начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков попал в число 16 стипендиатов Йельского университета, которые в этом году пройдут обучение по программе Yale World Fellows Program, готовящей «глобальных лидеров».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ссылку на пресс-релиз американского университета разместил на своих страницах в различных соцсетях сам Волков.

Напомним, программа World Fellows – это фирменная инициатива Йельского университета. Как заявил президент вуза Питер Саловей, хотя сама программа продолжается всего четыре месяца, но и по ее окончании стипендиаты продолжают заниматься с преподавателями Йельского университета, сотрудниками и другими студентами. «Они продолжают быть послами Йеля и разделяют нашу миссию по улучшению мира сегодня и для будущих поколений», – заявил м-р Саловей.

Добавим, что в 2010 году подготовку по этой программе прошел Алексей Навальный – его профиль до сих пор размещен на странице программы среди других выпускников. В биографии же Леонида Волкова акцент делается именно на то, что в 2013 году он вел мэрскую кампанию Навального в Москве, а в 2018-м – руководил его «президентским штабом».

Одновременно с Волковым учиться в Йель в этом году поедут еще семь мужчин и восемь женщин со всего мира. Среди них, например, женщина-майор армии Южной Кореи, правозащитницы из Индии, Мексики, Африки, бывшая сотрудница миссии ООН в Сирии, иракский историк, политолог из Объединенных Арабских Эмиратов и т.д.

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