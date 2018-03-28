Одного из налетчиков на «Сбербанк» в Екатеринбурге задержали

Сегодня ночью грабители пытались вломиться в офис «Сбербанка». По некоторой информации, неизвестные взорвали дверь и устроили пальбу. По официальной информации, нападавший был один и его уже поймали.

Нападение было совершено на отделение «Сбербанка» на Титова, 22. В пресс-группе УМВД заявили, что нападавший задержан, это мужчина 1978 года рождения, ранее судимый. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции отказались комментировать информацию о возможных взрывах, о втором участке нападения там также не говорят.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка факт нападения подтвердили. «Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам», – прокомментировали в банке инцидент.

Екатеринбург, служба информации

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