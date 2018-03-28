Водоканал заплатит 5 миллионов коллекторам, которые соберут долги с юрлиц

Екатеринбургский Водоканал будет взыскивать долги с юрлиц через коллекторов. За год услуги таких «помощников» обойдутся МУПу в 5 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Водоканал на сайте госзакупок разместил документацию к открытому конкурсу на «право заключения агентского договора на комплексное оказание юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности». Деньги будут взыскивать с должников по договорам холодного водоснабжения, водоотведения, коллекторы должны будут заняться и взысканием долгов на стадии исполнительного производства. Водоканалу необходим комплекс услуг: взыскание в досудебном порядке (включая самостоятельную подготовку претензий и формирование правовой позиции), подготовка документов к суду и участие в судах первой инстанции, подготовка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб. Подрядчик должен будет самостоятельно вести переписку с судебными приставами, кредитными организациями и в целом предпринимать «все предусмотренные законодательством РФ меры для взыскания денежных средств с должника». Договор заключается до 30 апреля 2019 года. Заявки можно подавать до 17 апреля.

Водоканал ежегодно заявляет о долгах управляющих компаний по водоснабжению и водоотведению. Суммы обычно больше миллиарда рублей, к примеру, год назад в МУПе сообщали, что коммерсанты задолжали предприятию 1,6 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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