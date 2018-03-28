Пьющую жительницу Екатеринбурга будут судить за «минирование» автовокзала

Полицейские Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за очередного случая лжеминирования. Подвыпившая местная жительница переполошила спецслужбы, заявив о якобы заминированной территории Южного автовокзала.

За неудачную шутку будут судить екатеринбурженку 1978 года рождения, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Ночью 17 марта в дежурную часть городского отдела полиции №12 поступило сообщение от неизвестной о том, что на территории Южного автовокзала якобы готовится взрыв. К месту возможного ЧП подъехали оперативные службы, в том числе сотрудники территориального отдела внутренних дел, специалисты-взрывотехники и спасатели, из помещений эвакуировали около 30 человек. Никаких опасных предметов на территории вокзала и поблизости не нашли.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, «шутницу» задержали в тот же день. Ей оказалась 40-летняя местная жительница, нигде не работающая, ранее судимая. Она рассказала, что была дома, успела выпить и решила позвонить, из хулиганских соображений. Теперь ей грозит лишение свободы до 3 лет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.03.18

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