В Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника Ростехнадзора за взятку

Верх-Исетский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Ростехнадзора, обвиняемого в получении крупной взятки.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 года инспектор ведомства занимался проверкой объектов агрофирмы в Кировграде и Красноуральске, и установил, что у предприятия нет документов на ввод в эксплуатацию газового оборудования. По регламенту чиновник должен был указать выявленное нарушение в акте проверки и выдать предписание. Но вместо этого обвиняемый намекнул представителю компании, которая арендовала объекты газораспределительной и газопотребительной системы агрофирмы, что закроет глаза на нарушения за 500 тысяч рублей. Половину этой суммы арендатор должен был передать 12 декабря 2017 года в обусловленном месте. Однако сотрудник компании обратился в региональное управление ФСБ и «сделка» проходила уже под контролем оперативников.

Инспектору Ростехнадзора вменяется преступление, предусмотренное ч.5 ст.290 УК РФ. Несмотря на то, что подозреваемый не признал своей вины, уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. За получение взятки в крупном размере уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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