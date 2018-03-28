Нечистоплотный предприниматель из Серовского района устроил вспышку кишечных инфекций в сельской школе

В школе села Андриановичи Серовского городского округа зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Как оказалось, виной тому стало предприятие питания, его деятельность приостановлена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, после нескольких отравлений в школе была проведена проверка в отношении ИП Богдановой Н.В., которая занимается школьным питанием. Санврачи зафиксировали несколько нарушений: к примеру, мойки для посуды были неисправны и канализационные стоки просто выливались на пол, ремонт на пищеблоке давно не проводился, о чистоте кухни никто не позаботился, часть оборудования неисправна, после использования оборудование от загрязнений не очищается, разделочный материал без маркировки. Посуда, которая используется в школьной столовой, – со сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью. Сотрудники не прививались от гепатита А и дизентерии Зоне. В ходе лабораторных исследований нашли неудовлетворительные результаты готовой пищи и смывов по микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор запретил работу пищеблока до конца учебного года – до 21 июня. Пока это проблем не создает, дети сейчас на каникулах. Как ребята будут питаться после их окончания, в Роспотребнадзоре не сообщают. За выявленные нарушения в отношении ИП Богдановой Н.В. составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, вопрос о привлечении женщины к ответственности будет решаться в суде.

Серовский городской округ, служба информации

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