Урал опубликовал инструкцию для болельщиков, как попасть на «Екатеринбург Арену»

В ближайшее воскресенье, 1 апреля, пройдет боевое крещение «Екатеринбург Арены». Стадион откроется после длительной реконструкции матчем «Урал» – «Рубин». Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе клуба, проход на спортивный объект начнется за два часа до начала матча – с 14:00. Сама игра стартует в 16:00.

Екатеринбуржцам на тестовых играх можно будет попасть на арену только через три входные группы (всего их шесть) – № 1 и № 3 со стороны Репина и № 5 со стороны Татищева. При этом на какую трибуну куплен билет, не имеет значения – перемещаться внутри периметра можно будет по всей территории стадиона, кроме пространств у трибун A и D. Болельщики команды гостей будут проходить на арену через вход № 4 со стороны Пирогова. После матча посетители стадиона смогут выйти через ворота рядом со входами № 1, 3 и 5.

Но это еще не все. Чтобы попасть на трибуны, нужно будет предъявить билет или абонемент. Для доступа будут открыты 20 входов, два – для маломобильных граждан, один – для болельщиков команды гостей и еще один – для владельцев билетов категории VIP.

В «Урале» предупредили, что во время матча выйти с трибун на территорию спорткомплекса будет можно, а вот вернуться – уже затруднительно. «Исходя из технических особенностей стадиона», – сказали в клубе.

Екатеринбург, служба информации

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