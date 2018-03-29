Двух братьев из Туринска обвиняют в убийстве таксиста ради тысячи рублей

Двух мужчин из Туринска обвиняют в жестокой расправе над таксистом ради кражи. Добычей предполагаемых убийц стала тысяча рублей. Автомобиль погибшего они бросили на дороге.

Утром 5 марта на обочине дороги Туринск – деревня Кальтюкова было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался местный житель 1955 года рождения, который работал в такси. При осмотре выяснилось, что ему нанесли колото-резаные раны. О пропаже мужчины стало известно после того, как он перестал отвечать на звонки диспетчера.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам – это братья 1991 и 1993 годов рождения, старший нигде не работал, младший неофициально работал в шиномонтажке. Они дали признательные показания. Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, братья выпили и заказали такси от Туринска до деревни Кальтюкова, таксиста они решили убить, чтобы ограбить, а затем покататься на его автомобиле. Во время поездки братья попросили таксиста остановиться под предлогом того, что одному из них стало плохо, второй в это время несколько раз ударил водителя ножом, его брат избил таксиста. Мужчина погиб на месте.

Тело выбросили в канаву, вытащив из карманов и тысячу рублей и поехали кататься. Где-то через километр братья врезались в сугроб, бросили машину и пошли домой пешком.

Предполагаемых убийц отправили под стражу. Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой» и ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряжённое с разбоем, с целью облегчения совершения другого преступления». По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы.

Туринск, служба информации

Туринск. Другие новости 29.03.18

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