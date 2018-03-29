Православный фестиваль «Царские дни» стал губернаторской программой

Памятные мероприятия на Урале, посвященные 100-летию расстрела царской семьи, получили статус губернаторской программы. Указ об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев.

«Наступивший 2018 год ознаменован знаковой и трагической датой: 100-летием со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II. Мы помним о трагических событиях июля 1918 года и готовимся к этой дате. Так, мое приглашение посетить Екатеринбург в Царские дни принял Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл», – сообщил губернатор.

В Свердловской области создана рабочая группа для разработки плана подготовки проведения «Царских дней». Муниципальные власти в Алапаевске, Верхней Пышме, Верхотурье и Екатеринбурге получили аналогичное поручение.

Как сообщает ДИП, одним из ключевых памятных мероприятий станет музеефикация Напольной школы города Алапаевска, места последнего пребывания великой княгини Елизаветы Федоровны и великих князей Романовых. Сейчас идет работа по приспособлению исторического здания для экспозиционно-выставочной деятельности. Муниципалитету выделены дополнительные деньги на ремонт дорог и благоустройство сквера около школы. Музей планируется открыть 14 июля – к началу отмечания 100-летия гибели на Урале членов императорской семьи Романовых, и накануне визита в Свердловскую область патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

План фестиваля «Царские дни», сформированный региональным министерством культуры, включает 34 мероприятия. Это выставочные и мультимедийные проекты в музеях, постановка спектакля «Царская семья» с участием учащихся православной гимназии в Свердловской детской филармонии; международный музыкальный фестиваль «Дорога к Храму» в Свердловской государственной академической филармонии, научно-практическая конференция «XVI Романовские чтения» в Свердловском областном краеведческом музее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.18

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