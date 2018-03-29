За образование в городе атомщиков годами отвечала чиновница с купленным дипломом

Некомпетентность российских чиновников уже не раз становилась причиной не только мелких неприятностей, но и настоящих трагедий. Но власть не спешит делать выводы. Очередным подтверждением этого стала история в городе атомщиков Заречном (Свердловская область).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городским управлением образования несколько лет руководила чиновница, которая для получения должности представила купленный диплом об окончании вуза. И хотя теплого места после вмешательства прокуратуры Елена Харкина лишилась, никакого другого наказания она не понесет. Более того – уголовное дело в отношении нее прекращено.

По данным газеты «Зареченская ярмарка», в начале 2008 года жительница этого города Елена Харкина нашла способ завершить когда-то начатое высшее образование без особых хлопот. Она нашла человека, который обещал заключить от ее имени договор с РГППУ на получение платного заочного образования (за 34 тысячи рублей в год), а в 2011 году передал ей диплом на ее имя по специальности «бакалавр менеджмента». Гражданин уверял, что имеет выход на руководство университета, диплом настоящий и может быть предъявлен в любую инстанцию. В том же году Харкина приняла участие в конкурсе на замещение должности начальника управления образования и победила. Диплом РГППУ был в пакете представленных ею документов.

В течение шести лет Харкина благополучно занимала свой пост, но в августе 2017 года Белоярский межрайонный прокурор заподозрил ее в предоставлении поддельного диплома и подал в суд. В ходе разбирательства было установлено, что в архиве РГППУ сведений о зареченской студентке нет, и диплом бакалавра ей не выдавался. В октябре Зареченскый суд обязал администрацию города расторгнуть трудовой договор с Харкиной. Администрация не возражала. В ноябре решение суда вступило в законную силу.

В январе 2018 года в отношении экс-чиновницы было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Использование заведомо подложного документа» и «Мошенничество». Однако в суде Елена Харкина своей вины не признала: она утверждала, что считала свой диплом подлинным, свои служебные обязанности исполняла добросовестно, никаких лишних выплат себе не начисляла, и к тому же неоднократно получала поощрения от главы города. В итоге от обвинения по статье «Мошенничество» отказалась сама прокуратура, а по статье «Использование заведомо подложного документа» истек срок давности – он составляет всего два года.

На днях уголовное дело в отношении экс-чиновницы было прекращено – более того, суд постановил, что в части обвинения в мошенничестве она имеет право на компенсацию морального вреда. О новом трудоустройстве Елены Харкиной пока неизвестно ничего.

Жители Свердловской области возмущены. «В «Зимней вишне» инженер по пожарной безопасности был поваром по образованию. А эта хоть позаботилась. Диплом хоть купила», – горько комментируют в соцсетях.

Фото gorod-zarechny.ru

Заречный, служба информации

Заречный. Другие новости 29.03.18

Мой дом сносят ради новостройки, что делать?. Как выгодно избавиться от старого жилья – инструкция от застройщика (ФОТО, ВИДЕО). / Православный фестиваль «Царские дни» стал губернаторской программой. / Центробанк заявил о рекордно низкой инфляции на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»