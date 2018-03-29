Полицейские Екатеринбурга просят помощи в розыске опасного преступника (ФОТО)

В Екатеринбурге объявлен в розыск мужчина, совершивший тяжкое преступление. Известно, что он ездит на автомобиле «Тойота Королла» темно-серого цвета, госномер В 217 УС 196.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, разыскивается Ромаков Александр Дмитриевич, 1975 года рождения. Он подозревается в совершении тяжкого преступления, какого именно, полицейские не уточняют. Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, а также какими-либо сведениями, способствующими его задержанию, просят обращаться в органы внутренних дел. Контактные телефоны: 8 (343) 356-42-15, 8 (343) 356-45-59 или 02.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.03.18

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