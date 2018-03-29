Резкое похолодание и гололед привели к всплеску ДТП: ГИБДД просит водителей не гонять (ФОТО)

Резкое похолодание с плюсовых температур до ярко выраженного минуса привело к гололеду и, как следствие, – росту числа ДТП в Екатеринбурге и области. ГИБДД выступила с обращением к водителям, в котором просит соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Напомним, еще вчера Екатеринбург и область заваливало мокрым снегом, который тут же таял и превращался на дорогах в лужи и жидкую грязь. А за ночь столбики термометров опустились до -10 градусов, что привело к образованию гололеда. Уже с утра последствия резкой смены погоды были заметны на дорогах.

Так, утром на Объездной дороге в Екатеринбурге столкнулись сразу три легковушки. Как передает корреспондент «Нового Дня», ВАЗ занесло и он по пути «собрал» еще две машины – Lada Priora и Subaru. К счастью, обошлось без жертв.

А вот на Режевском тракте чуть позднее произошла страшная авария, в которой погибли мать и сын. По сообщению «Ночных новостей», Chevrolet, который ехал со стороны Режа, занесло на дороге и выбросило под колеса Lexus, едущего навстречу. В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир Chevrolet – предположительно, мать и сын. В УГИБДД по Свердловской области уточняют детали.

В связи с заморозками, которые продлятся до 31 марта минимум, Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила обращение к водителям. Автомобилистов просят правильно выбирать скоростной режим, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, тормозить перед пешеходами и переходами заранее.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, похолодание задержится в Свердловской области минимум до 31 марта. Днем будет до -6, ночами – до -16.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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