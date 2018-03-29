Следователи проверяют екатеринбургскую больницу, где после операции умер пациент

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после смерти 34-летнего мужчины, который проходил лечение в городской больнице № 14. Пациент скончался 7 февраля, не приходя в сознание после операции.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося: допрашиваются свидетели, идет анализ медицинской документации. Назначена судебная медицинская экспертиза, чтобы выяснить, насколько полно, правильно, качественно и своевременно мужчине была оказана необходимая помощь. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«По итогам проведения следственных мероприятий будет даваться правовая оценка действиям медицинских работников», – сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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