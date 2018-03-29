В Екатеринбурге два брата-таджика наладили массовую печать поддельных миграционных карт

Оперативники ФСБ раскрыли канал «легализации» незаконных мигрантов в Екатеринбурге. Два уроженца Таджикистана, родные братья 19 и 20 лет, устроили домашнюю лабораторию по изготовлению фальшивых миграционных карт.

Оперативники провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых и обнаружили поддельные дата-штампы пограничных пропускных пунктов, которые вносились в паспорта иностранцев, печати органов ЗАГС и учебных учреждений республики Таджикистан, порядка 50 поддельных патентов на работу, более 500 пустых бланков миграционных карт. Также были изъяты ламинаторы, компьютерная техника с макетами электронных изображений документов, материалы для изготовления голограмм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – «организация незаконной миграции». Кроме того, поскольку сами граждане Таджикистана находились на территории России незаконно, в их действиях усматриваются признаки составов преступлений по статьям 322 и 327 УК РФ – «незаконное пересечение государственной границы» и «подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Братьев задержали, им избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас правоохранители разыскивают клиентов их «фирмы», а также проверяют задержанных на причастность к деятельности международных террористических и экстремистских организаций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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