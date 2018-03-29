В Госэкспертизе объяснили, почему никто не может запретить строить кинотеатры и детские зоны на верхних этажах ТРЦ

В Свердловской области за две недели проверят на пожарную безопасность почти четыреста объектов. В том числе – как эвакуироваться с этажей, где находятся кинотеатры и детские зоны. Некоторые эксперты-архитекторы предложили запретить открывать такие зоны в крупных ТРЦ. Как оказалось, сейчас такой запрет просто не возможен.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожнадзору Станислав Шевелев, до 16 апреля МЧС, Росгвардия и прокуратура проверят 396 объектов, из них 56 – торгово-развлекательные центры. Остальные объекты – места с массовым пребыванием детей, кружки, секции и т.д. А до конца года запланирована проверка еще 1040 объектов, в них будут проверять не только эвакуационные выходы и работу пожарной сигнализации, но и геометрическую устойчивость зданий при пожаре.

Однако застройщикам при проектировании новых ТЦ не будут указывать, как им возводить свой объект.

«Есть требования к детским садам и начальным школам – они должны быть не выше второго этажа. К ТРЦ это никакого отношения не имеет, в ТРЦ другая тенденция, всем хочется не только магазинов, но и развлечений, «всего во всем», ТРЦ стали многофункциональными зданиями. И практически каждое здание строится по спецтехусловиям. Это уникальные спецтехусловия под каждый конкретный объект, задумка которого есть у его застройщика. И уже эти спецтехусловия согласуются в Минстрое РФ, после чего они становятся нормативами для конкретно этого объекта. И не более того», – рассказала и.о. начальника государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина.

Накануне архитектурный критик и бывший участник градсовета Москвы Григорий Ревзин на своей странице в Facebook предложил запретить открывать кинотеатры и детские зоны в ТРЦ. «Представьте себе те же торговые и развлекательные площади в первых этажах вдоль улиц. Пожар не создал бы никакой опасности для людей – они бы просто выбили окна витрины и вышли на улицу. [...] У нас в отличие от Голландии, например, категорически запрещено делать детские сады в верхних этажах зданий – именно потому, что при пожаре детей спасти невозможно и сами они выбраться не могут. [...] Но давайте теперь запретим новое строительство ТРЦ в городах – только в поле далеко от города. И давайте запретим располагать там детские центры. Это устройства для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использование детей для коммерческой эффективности», – предложил критик.

«Очевидно, что зачастую торгово-развлекательные центры строятся по принципу лабиринтов-мышеловок, рассчитанных на то, чтобы посетители просто не смогли их быстро покинуть, петляя в круговых галереях и катаясь на эскалаторах между этажами! Все посетители становятся жертвами циничного маркетинга, заставляющего их оставлять там максимально много времени и денег! И во всех этих объектах развлекательные функции: кинотеатры, фуд-корты и игровые зоны с аттракционами, куда устремляются подростки и приводят детей родители, – сосредоточены на последних этажах!" – это писал в фейсбуке бывший главархитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, свою колонку он закончил вопросом «Кто же ответит за такую ужасную трагедию? Алчный коммерсант? Чиновник, закрывший глаза на нарушения при строительстве? Инспектор пожарного надзора, который получил взятку?"

«Если человек пришел в торговый центр и видит, может смоделировать себе ситуацию, что отсюда в случае чего не выбраться, много горючих материалов, а на это обязательно надо обращать внимание – не ходите в такие торговые центры», – такой совет сегодня дал начальник отдела инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии свердловского минстроя Илья Бартош. Как рядовому горожанину понять, насколько безопасно проводить время в конкретном торговом центре, остается неясным.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.18

Олегу Дудко, осужденному за покушение на генерала Тимониченко, «смягчили» приговор – с 13 лет до 12 лет и 10 месяцев. / В Екатеринбурге два брата-таджика наладили массовую печать поддельных миграционных карт. / Мэрия Екатеринбурга официально одобрила покупку автомобиля за 1,4 миллиона для ТЮЗа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»