Служба безопасности крупного ТРЦ рассказала, как работает при ЧС и что делать посетителям

Управляющий по безопасности ТРЦ «Радуга Парк» рассказал, как работают автоматизированные системы при ЧС и что делают сотрудники охраны: за считанные секунды все силы бросаются на предотвращение бедствия. Также для посетителей торговых центров дали краткий инструктаж: что делать, если во время вашего нахождения в ТЦ начался пожар.

Как рассказал заместитель управляющего по безопасности ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге Владимир Барылюк, в любой чрезвычайной ситуации в здании любого ТРЦ должны слаженно, четко и в кротчайшие сроки сработать два направления обеспечения безопасности: техническая автоматизированная система пожаротушения и сотрудники службы безопасности.

«На примере системы «Радуга Парк» это работает так: в случае пожара в диспетчерскую службы охраны мгновенно поступает сигнал с датчиков противопожарной системы (в ТРЦ «Радуга Парк» их 3 тысячи). Далее поступает сигнал сотруднику службы безопасности, который должен проверить место, где случилось возможное возгорание. Время реагирования должно составлять менее 1 минуты, так как спустя 60 секунд после оповещения о ЧС включается автоматическая система оповещения, которая работает автономно без участия человеческого фактора», – пояснил Барылюк (комментарии предоставлены пресс-службой застройщика ТРЦ «Радуга Парк» компании «Форум-групп»).

Спустя всего 1 минуту после выявления ЧС в торгово-развлекательном центре «Радуга Парк» срабатывает система звукового и светового оповещения в месте возгорания, через 4 минуты – она срабатывает на территории всего ТРЦ. Сразу же разблокируются двери всех выходов из ТРЦ (в «Радуга Парк» существует 5 основных входных групп и 16 дополнительных эвакуационных лестничных выходов). Выключается вентиляция и включается система дымоудаления. Останавливаются все лифты, эскалаторы, траволаторы. Срабатывают «противопожарные ворота», которые отсекают отсек с возгоранием от остальных зон ТРЦ. При открытом очаге возгорания включается автоматическая система пожаротушения (ей оснащены все помещения ТРЦ от общественных зон, магазинов до кинотеатра).

«Одновременно со срабатыванием автоматических систем безопасности 27 сотрудников (именно столько работает у нас сотрудников охраны каждый день) помогают посетителям с эвакуацией, направляя потоки людей к эвакуационным выходам. В первую минуту подтверждения возгорания сотрудники сообщают о случившемся с МЧС, Центр кризисных ситуаций и скорую медицинскую помощь», – рассказал заместитель управляющего по безопасности ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге Владимир Барылюк.

Служба безопасности ТРЦ «Радуга Парк» подготовила краткий инструктаж для посетителей. Итак, что должен делать посетитель любого торгового центра в случае возникновения ЧС?

1. Посетитель должен самостоятельно двигаться по направлению к выходам. В ТРЦ через каждые 25 метров должны быть размещены таблички с направлением к эвакуационным выходам (в «Радуга Парк» эти таблички размещены, таблички крупные, заметные издалека, люминесцентные, автономно подсвечиваются те, что находятся над выходами).

2. Не создавая паники, посетитель должен через эвакуационный выход выйти на улицу (ширина основных эвакуационных проходов в «Радуга Парк» около 3 метров. Кроме того, если по какой-то причине и сбое системы двери не откроются, рядом с ними расположена специальная кнопка, которая позволит разблокировать их самостоятельно).

3. Покинув ТРЦ необходимо отойти от здания на безопасное расстояние (не менее 15 метров). Во время ЧС сотрудники службы охраны также перекрывают все въезды в ТРЦ, чтобы новые посетители не могли попасть на парковку, и не создавали лишнего скопления транспорта.

Если посетитель видит перед собой сотрудника службы безопасности, нужно обратиться к нему за помощью.

«Сотрудники службы безопасности сами не запаникуют в случае ЧС, потому что они проходят регулярные инструктажи и проверки готовности к ЧС не только технических систем, но и персонала – это необходимость для всех объектов массового пребывания людей. Три раза в месяц в нашем торгово-развлекательном центре проходят внутренние учения, два раза в год проводятся масштабные учения совместно со спецслужбами. Таким образом, для наших охранников и технического персонала происходит комплексная отработка всех действий при ЧС. Добавлю, что сегодня в связи с тем, что люди очень обеспокоены темой безопасности в ТРЦ, наши сотрудники службы безопасности готовы не просто отвечать на вопросы по этой тематике посетителей ТРЦ, но и провести небольшую экскурсию. Могут показать ближайший эвакуационный выход и место расположения плана эвакуации, а также направление движения людских потоков при эвакуации», – уточнил представитель «Радуга Парк».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.18

В ходе праймериз в Екатеринбурге единороссы выберут 75 претендентов на избрание в гордуму. / Темой «Библионочи» станут «Волонтерские игры»: пришедших будут пытать силой доброй воли. / В Госэкспертизе объяснили, почему никто не может запретить строить кинотеатры и детские зоны на верхних этажах ТРЦ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»