В Екатеринбурге из-за трагедии в Кемерово отменили концерт и юмористическое шоу в выходные

Несмотря на то, что официальный день траура из-за трагедии в Кемерово уже прошел, в Екатеринбурге организаторы концертов приняли решения отменить ряд увеселительных мероприятий. Так, в предстоящие выходные не будет концерта Мары (певица отменила тур) и не состоится юмористическое шоу в честь 1 апреля. Оба мероприятия должны были пройти в «Доме печати», но организаторами выступали разные компании.

Решение о приостановке тура певица Мара приняла самостоятельно. Как следует из информации организаторов на сайте «Дома печати», группа перенесла концерт в Нижнем Новгороде 28 марта, а также связанные с ним ближайшие концерты тура: завтра в Ижевске и в пятницу в Екатеринбурге. «Считаем, что в эти скорбные дни всем лучше побыть со своими близкими, со своими семьями, а не ходить по концертам и клубам. Нижний, Ижевск, Екатеринбург – новые даты концертов назовем! А сейчас мы все вместе с Кемерово!», – говорится в сообщении за подписью Мары.

Также отменено шоу «Смех по-нашему», которое должно было состояться 1 апреля. «В этом году веселье, даже 1 апреля, не вполне уместно. Это согласованное решение коллектива НАШЕ Радио Екатеринбург и артистов, которые должны были участвовать в концерте. Билеты можно сдать в кассах. Приносим свои извинения», – говорится в сообщении организаторов.

Добавим, что ранее и другие концертные организации приняли решение перенести выступления своих артистов в Екатеринбурге. Так, ледовое шоу Ильи Авербуха в КРК «Уралец» перенесли с 28 на 29 марта. А концерт рэпера Мота в «Космосе» пройдет вместо 28 марта – 2 апреля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.18

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