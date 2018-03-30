В Нижнем Тагиле из загоревшегося филиала УрФУ эвакуировали более 70 человек

Сегодня утром произошел пожар в здании филиала Уральского федерального университета на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле. Загорелось одно из помещений на первом этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, после чего были эвакуированы люди.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками учебного учреждения были эвакуированы 72 человека, из них 58 студентов. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 42 спасателя, 10 пожарных машин, работали 3 звена газодымозащитной службы. Возгорание в здании вуза было ликвидировано за 22 минуты. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причину ЧП сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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