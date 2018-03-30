Экс-директору «Уральских пельменей» грозит 10 лет: возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского по поводу хищения 173 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» представители коллектива, дело возбуждено по части 2 статьи 201 Уголовного rодекса РФ. Нетиевского подозревают в использовании своих полномочий вопреки законным интересам творческой группы в целях извлечения преимуществ для себя в размере 173 миллионов рублей.

Адвокат команды Евгений Корчаго рассказал, что, будучи директором коллектива, Нетиевский втайне от коллег основал два юридических лица, от имени которых заключал договоры с ЗАО «СТС», присваивая себе большую часть прибыли.

В том случае, если вина Нетиевского будет доказана, ему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, раньше разбирательства между Нетиевским и «Уральскими пельменями» проходили в рамках арбитражного судопроизводства. В январе Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске ООО «Фест Хэнд Медиа», принадлежащего бывшему директору ООО «ТО «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому, к участникам команды о признании недействительными договоров займа и возврате 107,8 миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

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