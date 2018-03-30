Пенсионер из Екатеринбурга караулит Чайку у прокуратуры: «Меня обанкротили за поддельную расписку» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня находится Юрий Чайка. На встречу с ним надеется пенсионер из Екатеринбурга – мужчина караулит генпрокурора, желая добиться справедливости. Три года назад он узнал, что на него оформлен долг в 5 миллионов рублей.

В редакцию РИА «Новый День» обратился 72-летний житель Екатеринбурга, Владимир Никонов. Он уже несколько лет пытается доказать, что его подставили мошенники, подделав его подпись на документе. В октябре 2018 года он получил повестку в суд, истец – некий 33-летний гражданин, житель Нижнего Тагила. Якобы пенсионер взял у тагильчанина 5 миллионов рублей сроком до 31 декабря 2012 года под договор и расписку. Плюс 1,3 млн рублей по процентам. По словам пенсионера, его подпись на документе – подделка, калька с другого подписанного им документа. А обставить мошенническую схему тагильчанину помогли его товарищи.

Владимир Николаевич говорит, что в полиции ему десять раз отказывали в возбуждении уголовного дела, прокуратура же раз за разом отменяла решение об отказе и направляла материалы на доследование. Впрочем, Верх-Исетская прокуратура кроме этого помочь ничем не смогла. Из СК тоже пришли отказы. Зато тагильчанину удалось добиться взыскания своих денег. Пенсионера обанкротили, сообщение уже опубликовано в «Коммерсанте». Идет распродажа имущества 72-летнего мужчины. Сейчас он получает только 50 % пенсии, это 7000 рублей, даже ниже, чем прожиточный минимум.

Пенсионер, пытаясь добиться правды, писал члену Совета Федераций Эдуарду Росселю, главе СКР Александру Бастрыкину, президенту Владимиру Путину. С президентом, кстати, точнее, с его окружением, Никонов хотел встретиться во время его приезда на Средний Урал. Но не вышло. Теперь пенсионер надеется, что сможет рассказать о своей ситуации генпрокурору Юрию Чайке. Если не лично, то хотя бы через письмо, пока генпрокурор в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

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