Екатеринбургские таможенники уничтожили партию санкционных БАДов и витаминов

Уральские таможенники выявили в екатеринбургском магазине спортивного питания незаконно завезенные на территорию России биологически активные добавки и витамины. Партия была завезена из Белоруссии, но по документам странами происхождения значились США, Великобритания и страны Евросоюза. Согласно действующему «продуктовому эмбарго», БАДы были уничтожены.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, проверка проходила в магазине фирмы ООО «С». Сотрудники ведомства обнаружили 272 упаковки специализированных продуктов импортного спортивного питания. На часть товара продавец не смог представить документы, подтверждающие факт таможенного декларирования товара на территории России. Кроме того, были выявлены и другие нарушения.

Информация на некоторых упаковках с пищевыми добавками оказалась не соответствующей сфере применения данного продукта. Согласно федеральному закону «О защите прав потребителей», продажа таких продуктов питания категорически запрещена. В результате около 170 упаковок БАДов и витаминов было изъято и уничтожено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

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