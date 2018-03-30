«Спасибо, кэп». В мэрии рассказали, откуда в Екатеринбурге берется гололед

Заместитель председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Владимир Капустин выступил с заявлением перед прессой. Он рассказал, откуда берется гололед. «Погода стала причиной образования гололеда. Выпало много снега, потом стало солнечно, это привело к его таянию, а ночью минусовые температуры – и образовывается лед», – рассказал чиновник.

По его словам, вручную и с помощью техники убирать лед с тротуаров «сложно и трудоемко». «Помогает только противогололедная обработка. За прошлую ночь было высыпано на тротуары около 40 тонн мелкофракционного щебня. На квадратный метр уходит около 100 гр. Но скоро все это закончится – погода располагает», – заверил Капустин.

По его словам, соль и другие химреагенты в Екатеринбурге почти не используют. Только локально. «Обращаться надо к квартальным, в районные администрации, а если там мер не получается принять, то к нам в комитет по благоустройству», – посоветовал екатеринбуржцам Капустин.

Екатеринбург, служба информации

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