На Урале беспилотники нашли диверсантов, минировавших дорогу

В военных учениях, прошедших в Свердловской области, впервые применили беспилотники для обнаружения условных диверсионно-разведывательных формирований (ДРФ). Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, по легенде командно-штабных учений с участием РВСН, с помощью спецтехники в радиусе нескольких километров были обнаружены вражеские диверсанты, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн. В результате оперативных действий условный противники был нейтрализован.

В учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники. На данный момент они продолжаются, отмечают в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М». Впервые в рамках масштабных учений РВСН применялись самые перспективные образцы военной техники. Ранее никогда столько современной техники не выходило на маршруты боевого патрулирования, как в этих учениях на Урале. Самые уникальные из них – машина дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевая противодиверсионные машины «Тайфун», «Выстрел». Львиная доля из них поступает в батальоны охраны и разведки РВСН.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

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