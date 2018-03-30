Участникам публичных слушаний в мэрии Екатеринбурга рассказали об эвакуационных выходах

Трагедия в Кемерово отразилась на поведении практически всех официальных мероприятий в Свердловской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», перед началом публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки замглавы Екатеринбурга Алексей Белышев оповестил участников (их в зале собралось 532 человека), что из зала имеется два эвакуационных выхода. «В случае возникновения чрезвычайной ситуации – я обязан вам об этом сообщить – эвакуация будет поводиться по двум лестницам с выходом в переулок Банковский. В зале дежурит медицинский работник», – сообщил вице-мэр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

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