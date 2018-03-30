Работники ЧТПЗ будут учиться в УрФУ, а студенты – проходить практику на ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ и Уральский федеральный университет подписали «дорожную карту» о взаимодействии в 2018 году. Теперь металлургические предприятия и университет смогут реализовать совместные проекты, исследования, выполнять конструкторские работы. Также студенты УрФУ будут проходить практику на новотрубных заводах, а работники предприятий – получать образование в университете без отрыва от производства.

Как сообщает пресс-служба группы ЧТПЗ, соглашения подписали начальник Управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева, директор Института новых материалов и технологий УрФУ им. Б.Н. Ельцина Олег Шешуков и директор Центра развития партнерских отношений университета Леонид Скобелин. По словам Дианы Матвеевой, сотрудничество ЧТПЗ с университетом имеет многолетнюю историю. Сотни выпускников УрФУ затем приходят на работу именно на предприятия ЧТПЗ.

«Этот университет заканчивали директор Первоуральского новотрубного завода Федор Данилов и действующий управляющий директор предприятия Алексей Дронов. Мы уверены, что подписание «дорожной карты» укрепит наше взаимодействие с вузом в части подготовки квалифицированных специалистов для белой металлургии», – отметила Диана Матвеева.

Как рассказал директор Института новых материалов и технологий университета УрФУ им. Б.Н. Ельцина Олег Шешуков, базовая кафедра УрФУ «Технологии и оборудование трубного производства» успешно работает на Первоуральском новотрубном заводе более четырех лет. А в 2017 году состоялся первый выпуск бакалавров.

«Без отрыва от производства высшее образование получили 11 новотрубников. Сегодня на кафедре обучаются более 80 сотрудников завода, – прокомментировал Олег Шешуков. – «Дорожная карта» позволит расширить наше сотрудничество с компанией в части реализации образовательных программ, а также проведения совместных мероприятий, направленных на раскрытие потенциала студентов Института и последующее трудоустройство в Группу ЧТПЗ».

Как уточнили в пресс-службе ЧТПЗ, УрФУ стал третьим вузом, с которым компания заключила соглашение о сотрудничестве. В 2017 году такой же документ был подписан с Южно-Уральским государственным университетом и с НИТУ «Московский институт стали и сплавов». И сегодня в ЧТПЗ проходят стажировку 85 студентов и выпускников вузов. Кроме того, второй год подряд компания совместно с НИТУ реализует лидерскую программу на базе магистратуры вуза по подготовке квалифицированных специалистов на ключевые инженерные позиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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