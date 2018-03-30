Новый скандал около МУГИСО: общественники не могут поделить пост главного

В общественном совете при Министерстве госимущества Свердловской области назревает скандал, который может привести, в конечном счете, к роспуску совета. Его участники не поделили между собой председательский пост.

Как рассказал «Новому Дню» Николай Потеряев, на первом заседании он был избран в качестве председателя. «Есть протокол, и до сегодняшнего дня я был уверен, что председатель – я, но сегодня на очередном заседании заместитель министра сказал, что я нелегитимный председатель, и надо переголосовать, потому что есть «непонятки». А какие непонятки, если [и.о. главы МУГИСО Сергей] Зырянов мне руководство заседанием передал? Якобы там у них возражение по поводу моей кандидатуры от 4 из 11 присутствовавших было. На основании этого они под надуманным предлогом устроили переголосование. Голоса разделились – шесть на шесть. Голосование зашло в тупик. Замминистра стал угрожать, что распустит совет, если мы не определимся к следующему заседанию. Все это делается в отсутствие министра Зырянова, он в отпуске. А ведь общественный совет выполняет контрольно-ревизионные функции, мы независимый орган, а им нужен ручной. Готовим письма президенту, в Общественную палату РФ», – сказал собеседник агентства.

В МУГИСО, впрочем, уточняют, что вопроса о роспуске совета пока не поднималось, а легитимность г-на Потеряева в качестве председателя действительно под вопросом. «На первом заседании протокол избрания его председателем не был подписан всеми участниками. Часть членов совета отказалась подписывать его. Поэтому вопрос об избрании председателя был вынесен на новое заседание», – объяснила официальный представитель МУГИСО Юлия Вершецкая.

По ее словам, к очередному заседанию от общественного совета ждут каких-то конструктивных предложений, возможно, будут предложены иные кандидатуры, которые позволят прийти к компромиссу.

Екатеринбург, служба информации

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