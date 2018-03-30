Фирма брата получателя пиар-денег РМК кошмарит клиентов, обрубая им электричество

В Екатеринбурге идут споры между арендаторами помещений в бизнес-центре «Филитцъ» и управляющей компанией этого же БЦ. Арендаторы жалуются на незаконные отключения электроэнергии.

«Прямо сейчас, на наших глазах происходят 90-е. Мы уже 7 лет сидим в ДД «Филитц», и с таким адом столкнулись впервые – при отсутствии задолженности по коммунальным услугам, приходит сотрудник УК «Филитц» с каким-то чуваком из Энергосбыта и отключает свет. У нас сервера, дизайнерские машины, вся работа на инете и данных – это же реклама и издательство. Дозвон в бухгалтерию ничего не дает – кидают трубки. Менеджер по аренде разводит руками и говорит: «У нас рейдерский захват». Штоа?! Какой захват? А если и правда захват? Давно уже тут все работает крайне странно с УК, но причем тут мы?» – написал на своей странице в соцсети арендатор Антон Шульц.

Портал E1 со ссылкой на представителя управляющей компании пояснил, что у арендаторов все же накопилась задолженность. «Мы не отключаем, а только ограничиваем подачу электроэнергии, идет работа по сбору дебиторской задолженности. Она касается должников, которые систематически, в течение трех-четырех месяцев не оплачивают счета. Всего у нас около 160 офисов, порядка 30 из них систематически не платят», – сообщил он журналистам.

Отметим, что, по данным базы «За честный бизнес», ООО «Филитц» было зарегистрировано в 2011 году. Учредителями стали Максим Титов и Владимир Андреев. Последний – брат Александра Андреева, медиаменеджера, учредителя Фонда святой Екатерины, который получает деньги от РМК на пиар-сопровождение строительства храма святой Екатерины в уральской столице, а также на другие проекты компании.

Екатеринбург, служба информации

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