«Екатеринбург Арена» получила сертификат соответствия РФС за 3 дня до матча-открытия

«Екатеринбург Арена», где уже в воскресенье должен пройти первый матч после длительной реконструкции, только-только получила сертификат соответствия Российского футбольного союза. Документ, согласно которому стадион имеет право принимать матчи РФПЛ, был выдан 29 марта 2018 года. Интересно, что у комиссии РФС остались замечания, однако об их содержании можно только догадываться – представители стадиона, уполномоченные общаться со СМИ, оказались недоступны для комментариев к моменту написания материала.

Впрочем, уже через два дня спортсмены, болельщики и журналисты смогут испытать сооружение в полевых условиях. Напомним, что на «Екатеринбург Арене» запланированы три матча РФПЛ: 1 апреля «Урал» сыграет с «Рубином», 15 апреля – со «Спартаком», а 6 мая – с «Амкаром». Эти три игры, по сути, будут единственной возможностью протестировать работу спортивного объекта перед матчами Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в июне этого года.

Как ранее писал «Новый День», в столице Урала пройдут четыре матча группового этапа: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

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