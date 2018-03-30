Налетчики похитили из екатеринбургской закусочной 50 кг пельменей

В Екатеринбурге произошло необычное ограбление. Налет был совершен на закусочную «Замес» накануне вечером. «Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера около 22:00, к нам в «Замес», на Пушкина, 12, ворвались трое неизвестных в масках. В результате этого вероломного ограбления был с…н [украден] весь пельменный запас. По данному факту возбуждено дело, на месте работают следователи», – сообщил шеф-повар заведения Владимир Олькиницкий на своей странице в фейсбуке.

Уточняется, что было украдено 50 килограммов пельменей. Оперативно уточнить, какое из отделений полиции Екатеринбурга занимается расследованием преступления, в закусочной не смогли.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу «Новому Дню» пояснили, что заявлений подобного рода к ним не поступало, но информацию об ограблении они проверят.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

«Екатеринбург Арена» получила сертификат соответствия РФС за 3 дня до матча-открытия. / Фирма брата получателя пиар-денег РМК кошмарит клиентов, обрубая им электричество. / Новый скандал около МУГИСО: общественники не могут поделить пост главного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»