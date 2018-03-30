Из ЦГБ №3 уходит главврач Александр Гальперин

Главный врач ЦГБ №3 Александр Гальперин ушел с поста главного врача больницы. Об этом рассказал он сам. С понедельника специалист приступит к работе в «Новой больнице». Трудовую книжку ему вручили под песню «My way» Фрэнка Синатры.

«В ЦГБ 3 я проработал почти 9 лет. Это были потрясающие годы. Мы сделали очень много. Мы наполнили смыслом и полностью изменили стационар: создали новую для нас технологию и открыли первое в городе [отделение реабилитации после] инсульта, и на сегодняшний день несколько тысяч человек смогли встать и снова начать жизнь. Мы переформатировали поликлиники, сделали их гораздо более дружелюбными для пациентов, открыли множество новых подразделений: отделение неотложной помощи, отделение профилактики и другие. А самое главное, удалось создать команду высочайших профессионалов: врачей, фельдшеров, медицинских сестер, администраторов, управленцев , немедицинских специалистов. Да, мне есть чем гордиться. Но мир не стоит на месте. Надо двигаться дальше. Я оставляю больницу на подъеме», – написал он в своем фейсбуке.

Напомним, что среди пациентов ЦГБ №3 числится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, служба информации

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