Кадровые перестановки в свердловской полиции: назначения и увольнения в Ирбите и Тагиле (ФОТО)

Глава ОВД Ирбита Вячеслав Шведчиков ушел со своего поста и занял должность заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. На место Шведчикова назначен его заместитель – Артем Талькин.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, кадровая рокировка произведена в соответствии с приказом руководства регионального полицейского главка. «Глава ОВД Ирбита подполковник полиции Вячеслав Шведчиков назначен на должность заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. Новым начальником ОВД Ирбита стал подполковник полиции Артем Талькин, до этого занимавший должность заместителя начальника того же отдела. Прежний заместитель начальника тагильской полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова уходит на заслуженный отдых», – уточнил Валерий Горелых.

Вновь назначенных руководителей сегодня представили личному составу гарнизона на областном селекторном совещании.

Для справки: новый глава полиции Ирбита Артем Талькин имеет большой опыт работы, как в уголовном розыске, так и в подразделении экономической безопасности и противодействию коррупции. Он родился в деревне Чекунова Туринского района Свердловской области в 1983 году. Очно окончил Нижнетагильскую специальную среднюю школу милиции в 2004 году. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного БЭП. В 2010 году заочно окончил Уральский юридический институт МВД России. В 2016 году стал заместителем начальника ОВД Ирбита. За достигнутые успехи награжден медалями «За отличие в службе» III и II степени. Женат. Воспитывает двух сыновей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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